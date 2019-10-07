شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تُثبت إصابة السولية بجذع فى الأنكل واللاعب خارج معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تترواح من أسبوعين لـ3 أسابيع.

وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب المقرر انطلاقه مساء اليوم الاثنين، فيما يتواجد اللاعب فى الموعد المحدد لعرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب المنتخب، الذى سيرفع بدوره تقريرا لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب قبل اتخاذ قرار نهائى باستبعاده.

وتعرض السولية للإصابة بجذع فى الكاحل فى الدقيقة 80 من مباراة الأهلى أمام أسوان، وخرج من اللقاء، وحل زميله وليد أزارو بدلًا منه.

وتواجد عمرو السولية فى النادى الأهلى أمس ، حيث عرض الأشعة التى أجراها على خالد محمود طبيب الفريق الأول لمعرفة حجم الإصابة التى تعرض لها ومدة الغياب عن الفريق والبرنامج التأهيلى له للتعافى من الإصابة، ليؤكد له الأخير أن مدة غيابه لن تقل عن أسبوعين.