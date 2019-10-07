شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الطائرة تصل إلى هيروشيما لاستكمال مواجهات المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب الكرة الطائرة الأول إلى هيروشيما لاستكمال منافسات بطولة كأس العالم المقامة باليابان وتستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى.
وخاض منتخب مصر مواجهات أستراليا و إيران و كندا والبرازيل و روسيا فى مدينة ناجانو قبل العودة إلى هيروشيما التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال .
ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا.
يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.
وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.
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