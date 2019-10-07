شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم "زياد الصحيفى" أصغر لاعب فى مباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الزمالك على جهود زياد أحمد الصحيفى لاعب الجونة السابق، وذلك بالحصول على توقيعه للانضمام إلى فريق 2001 بالقلعة البيضاء، ضمن التدعيمات التى يجريها مسؤولى النادى الأبيض لقطاع الناشئين.

ويعد زياد الصحيفى، أصغر لاعب في مباراة رسمية، وذلك حينما شارك في الثالث عشر من أغسطس عام 2015، فى المباراة التى جمعت بين فريقى الجونة والأهلى فى لقاء دور الـ16 ببطولة كأس مصر، فى اللقاء الذى انتهى حينها بفوز الفريق الأحمر بنتيجة كبيرة 13 / 0، ولعب الفريق الساحلى وقتها بفريق من الناشئين بعد تسريح فريقه الأول بسبب هبوطه إلى دوري القسم الثاني، وكان الصحيفي أصغرهم حيث لم يكن عمره يبلغ حينها 14 عاما.

يذكر أن زياد الصحيفى نجل أحمد الصحيفى مدير الكرة السابق بنادى الجونة وقال عند مشاركته نجله أمام الأهلى:"طلب النادى الأهلى وإنبي ضم زياد في الفترة الأخيرة، لكن رفضت قيده بأي ناد في الفترة الحالية، انتظارا للانتهاء من دراسة الثانوية العامة"، لتمر السنوات وينضم نجله إلى نادى الزمالك.

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