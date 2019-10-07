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سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستوى متميز يقدمه رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى مع فريقه منذ انطلاق بطولة الدوري العام، حيث نجح اللاعب الملقب بالعفيجي فى إحراز 3 أهداف فى ثلاث مباريات خاضها الفريق الأحمر هذا الموسم، بالإضافة لمساهمته فى إحراز عدد من أهداف الأخري.

المتابع لمباريات النادي الأهلى سيري بلا شك أن مستوى رمضان صبحي تطور كثيراً هذا الموسم، وأصبح اللاعب مؤثر بشكل أكبر وأكثر إفادة لناديه وكذلك للمنتخب الأولمبي الذي تواجد فى قائمته.

 

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