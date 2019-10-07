شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ "الأهلى و الزمالك" فى الدورى بعد ختام الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الثلاث جولات الماضية بالدورى الممتاز ، تحقيق الأهلى الفوز فى 3 مواجهات على كل من سموحة و الإنتاج الحربى و أسوان ، بينما حقق غريمه التقليدى الزمالك الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء.

استطاع الزمالك أن يحقق الفوز على كل من الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق أمام نادى مصر الوافد الجديد فى الدورى الممتاز.



وسببت خسارة الزمالك نقطتين فى بداية الموسم، حزنا شديدا لدى الجماهير ومجلس الإدارة فى ظل الإعلان عن اتخاذ عقوبات صارمة ضد اللاعبين من أجل عدم الاستهانة فى المباريات المقبلة ، لا سيما و أن لقاء القمة سيجمع الأهلى و الزمالك مبكرا فى الإسبوع الرابع يوم 19 أكتوبر الجارى.



أرقام الأهلى و الزمالك

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لكل القطبين فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: