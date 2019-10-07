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مصطفى فتحى يعود لقائمة الزمالك أمام الأهلى فى قمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو برنامجا خاصا لمصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض لتجهيزه خلال فترة توقف الدورى لمواجهة الأهلى المقبلة، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 19 من شهر أكتوبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

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وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مصطفى فتحى سيكون أول ظهور له فى قائمة الفريق الأبيض للمباريات بداية من مواجهة الأهلى بعد فترة طويلة من الغياب عن قائمة فريقه فى المباريات الرسمية بعدما عادوته آلام الركبة عقب مشاركته فى معسكر قبرص الذى خاضه الفريق عندما كان خالد جلال مديرا فنياً للأبيض ثم حصل مصطفى فتحى على راحة وخضع لعمليات تأهيل جديدة ثم أجرى فحوصات طبية فى ألمانيا مؤخراً كشفت تعافيه تماما من الإصابة.

 

وعاد مصطفى فتحى للمشاركة فى تدريبات فريق الزمالك فى الآونة الأخيرة إلا أن لياقته لم تكتمل ليشارك في المباريات الرسمية وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة ليتم تجهيزه للعودة بداية من لقاء الأهلى.

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