بعدالتعادل مع الوافد الجديد بالدورى..تعرف على قرارات مرتضى منصور فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تخيم داخل أروقة نادى الزمالك على صعيد اللاعبين و الجهاز الفنى و الجماهير وأيضا مجلس الإدارة بعد تعادل الزمالك مع نادى مصر الوافد الجديد للدورى الممتاز بنتيجة 1 / 1 فى الإسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى . و يرصد الخليج 365 أبرز القرارات الصارمة التى إتخذها مرتضى منصور رئيس النادى بعد التعادل كالتالى :

-استمرار الصربى ميتشو ومعاونيه . -تغيير داخل الجهاز الفنى فى أضيق الحدود . -عقوبات متدرجة على لاعبى الفريق . Advertisements -تعديل عقود 5 لاعبين " محمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمد عبد الغني . عدم السماح لأى لاعب جديد بالحصول على مبالغ أكبرمن عقود القدامى . و يعقد مرتضى منصور جلسة خلال الساعات المقبلة من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الصربى ميتشو من أجل الوقوف على أسباب خسارة نقاط فى غنى عنها الفريق ببداية الموسم، خاصة فى ظل إبرام عدد من الصفقات القوية لاستعادة لقب الدورى الغائب عدا دولاب بطولات القلعة البيضاء .

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