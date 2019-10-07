دييجو مارادونا في رقصة مضحكة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما يظهر النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، على فترات ليفاجئ جماهيره ومحبيه إما بتعليقات نارية أو بمقطع فيديو طريف، إلا أن هذه الأشياء تلقى قبولا كبيرا لدى متابعيه نظرا لجماهيريته الكبيرة حول العالم.

دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، انتشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء احتفاله بأول فوز له مع فريقه الجديد، خيمناسيا لا بلاتا، في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

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مارادونا البالغ من العمر (58 عاما)، ظهر في غرفة تغيير الملابس، وهو يؤدي رقصة تخللتها حركات أثارت إعجاب لاعبي فريقه، الذين صفقوا له بحرارة.

نجم منتخب التانجو السابق الذي تولي مسئولية تدريب خيمناسيا قبل شهر تقريبا، كان قد نجح في قيادة الفريق لتحقيق نتيجة الفوز على غودوي كروز (4-2)، في مباراة لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الأرجنتيني.

وبهذه النتيجة، رفع فريق خيمناسيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ23 في جدول ترتيب الدوري، متقدما بفارق نقطة واحدة عن غودوي كروز، صاحب المركز الـ24 الأخير.