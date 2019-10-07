شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سأحصل على نصف فريق الأهلي في حالة تعاقدهم مع «كهربا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على محمود عبدالمنعم «كهربا» المنتقل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي دون رغبة الزمالك.

وقال مرتضى منصور في مقطع مسجل أذاعه برنامج «الزمالك اليوم» عقب جلسته مع محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق: «الزمالك هو اللي عمل كهربا، وخيره عليه، والآن يقوم بتوجيه السباب للنادي، ويفتعل أزمة مع الجمهور».

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وأضاف: «لذلك قمت بمعاتبة جنش أثناء زيارته هو ومؤمن زكريا في ألمانيا، وقام بالتقاط صورة معه ونشره عبر مواقع التواصل الأجتماعي».

وهدد رئيس الزمالك، نظيره الأهلي، في حال قام الأخير بالتعاقد مع «كهربا»، قائلًا: «لو كهربا راجل يروح الأهلي، لو انتقل كهربا للنادي الأهلي فهذا يعني أنهم قاموا بالحصول على لاعب تعاقده مستمر لمدة 3 سنوات مع الزمالك».

وأضاف: «اذا كان هناك لاعب في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم على سبيل المثال، سأدفع له 40 مليون وسأحصل على نصف فريق الأهلي في تلك الحالة».