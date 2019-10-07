شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لتجهيز لاعبي الأهلي خلال توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب الأجندة الدولية، وذلك للحفاظ على معدل اللياقة البدنية.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يشتمل البرنامج على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين؛ لرفع معدل لياقتهم البدنية، وهو ما تم تنفيذه خلال مران الأمس، في إطار حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، على تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا لتحديات الفترة المقبلة.

كما يشتمل البرنامج التدريبي على جانب استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وكان الأهلي قد أغلق ملف مباراة أسوان وبدأ التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة الزمالك عقب انتهاء فترة توقف الدوري.