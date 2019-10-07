مرتضى منصور: ميتشو أفضل من فايلر.. و«المنتخب» من أسباب تعادل الزمالك (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعادل فريقه أمام إف سي مصر وفقدان نقطتين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: «المدرب ميتشو لن يرحل ولا أحاسب بالقطعة، كنتم تنتقدوني عندما اتخذ قرارات متسرعة وهذا لن يحدث مرة أخرى، ليس من دور المدرب ميتشو أن ينزل الملعب ويسجل».
وتابع: «وبعدين خلينا نتكلم بصراحة.. بعض اللاعبين مشغولين بالمنتخب وخائفين على أرجلهم من الإصابة حتى لا يتم استبعادهم من قائمة المنتخب».
واختتم: «ميتشو أفضل من رينيه فايلر 100 مرة، الأهلي لم يواجه فريقا قويا حتى الآن ومدربنا الأفضل».
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