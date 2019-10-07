بعد رحيله.. روني يوجه الشكر لجماهير دي سي يونايتد 

الإثنين 7 أكتوبر 2019 نشر النجم الانكليزي ​واين روني​ تغريدة عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر تقدم فيها الشّكر لجماهير نادي ​دي سي يونايتد​ الاميركي، حيث يستعد للعودة إلى ​إنكلترا​ في الفترة المقبلة، لتولي مهمة تدريب فريق ​ديربي كاونتي​ الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنكليزية، وفي نفس الوقت سيكون لاعبا مع الفريق.

وكان نجم مانشستر يونايتد السابق يرتبط بعقد مع دي سي يونايتد حتى نهاية 2021، لكن تقارير أشارت إلى رغبة زوجته كولين بالعودة إلى بريطانيا مع أولادهما.

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