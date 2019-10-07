مدافع انتر ميلان: علينا أن نكون أكثر شراسة في الخط الخلفي

الإثنين 7 أكتوبر 2019

تحدث مدافع نادي ​الإنتر​ ​ميلان سكرينيار​ عن خسارة فريقه يوم أمس نادي ​يوفنتوس​ في الجولة السابعة من بطولة ​الدوري الايطالي​، والتي إنتهت لصالح البيانكونيرو بنتيجة هدفين مقابل هدف.



وقال سكرينيار في تصريحات نشرها موقع فوتبول ايطاليا: "يوفنتوس فريق قوي، جميعنا نعلم ذلك، هناك كثير من الأمور يجب أن نتطور بها، وهذه المباراة كانت مهمة كي تعطي لنا الدروس".

وأضاف: "أعتقد أنه علينا أن نكون أكثر شراسة في خط الدفاع داخل منطقة الجزاء، وعلينا أن نكون أكثر قربًا من المهاجمين".

وأكمل: "لقد كان أسبوعًا مليئًا بالأحداث، لقد لعبنا بشكل جيد أمام برشلونة وأيضا أمام يوفنتوس، إحتفظنا بالكرة وخلقنا الفرص، لكننا لم نستطع تسجيل الكثير من الأهداف".