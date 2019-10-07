الإثنين 7 أكتوبر 2019
تحدث مدافع نادي الإنتر ميلان سكرينيار عن خسارة فريقه يوم أمس نادي يوفنتوس في الجولة السابعة من بطولة الدوري الايطالي، والتي إنتهت لصالح البيانكونيرو بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وقال سكرينيار في تصريحات نشرها موقع فوتبول ايطاليا: "يوفنتوس فريق قوي، جميعنا نعلم ذلك، هناك كثير من الأمور يجب أن نتطور بها، وهذه المباراة كانت مهمة كي تعطي لنا الدروس".
وأضاف: "أعتقد أنه علينا أن نكون أكثر شراسة في خط الدفاع داخل منطقة الجزاء، وعلينا أن نكون أكثر قربًا من المهاجمين".
وأكمل: "لقد كان أسبوعًا مليئًا بالأحداث، لقد لعبنا بشكل جيد أمام برشلونة وأيضا أمام يوفنتوس، إحتفظنا بالكرة وخلقنا الفرص، لكننا لم نستطع تسجيل الكثير من الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع انتر ميلان: علينا أن نكون أكثر شراسة في الخط الخلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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