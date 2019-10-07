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برشلونة يعلن إقالة فيكتور فالديس

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

أعلن نادي ​​ الاسباني عن فك الإرتباط بينه وبين حارسه السابق والمدرب الحالي لفريق الشباب تحت 19 عاما ​فيكتور فالديس​.

وكان النادي الكتالوني قد عين حارسه السابق كمدرب للشباب في منتصف شهر تموز الماضي، لكن النتائج السيئة التي يحققها مع الفريق جعلت الإدارة تفكر في رحيله، بالإضافة إلى المشاكل بينه وبين باتريك كلويفرت المسوؤل داخل النادي.

وقررت الإدارة إسناد مهمة تدريب هذا الفريق للمدرب إرتيغا فرانك الذي كان يشرف على فريق تحت 18 سنة والمتواجد في أكاديمية لاماسيا منذ عام 2010.

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