الإثنين 7 أكتوبر 2019 أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن المدير الفني لنادي ​سامبدوريا​ ​أوزيبيو دي فرانشيسكو​ سوف يرحل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بالإتفاق بينه وبين إدارة النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب روما السابق، يرتبط بعقد مع سامبدوريا حتّى عام 2022، إلا أنه سيتوصل لإتفاق مع إدارة النادي على فك الإرتباط بينهما، وذلك بعد التعرض إلى 6 هزائم في أول 7 جولات من الموسم. وتابعت الصحيفة أن بديل دي فرانشيسكو جاهز وهو مدرب لاتسيو والإنتر وفيورنتينا الأسبق ستيفانو بيولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحيل دي فرانشيسكو عن سامبدوريا والبديل جاهز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.