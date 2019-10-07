سولسكاير يؤكد عودة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

الإثنين 7 أكتوبر 2019 رأى مدرب فريق ​مانشستر يونايتد​، ​أولي غونار سولسكاير​، أن مواجهة ​ليفربول​ ستكون "اللعبة المثالية" بعد الاستراحة الدولية.

وكان فريق الشياطين الحمر سقط هذا الأسبوع بنتيجة 0-1 أمام ​نيوكاسل يونايتد​، مما تركه في المركز الثاني عشر على جدول الدوري الممتاز. وقال المدرب النروجي ان مواجهة متصدر الدوري الممتاز ستكون امرا جيدا لفريقه، مشيرا الى ان "الإجازة الدولية هي أيضًا في الوقت المناسب لأن رؤوس اللاعبين بحاجة إلى القليل من الراحة والاسترخاء". وتابع: "سوف يذهبون مع منتخباتهم الوطنية ويلتقون بزملائهم ويعودون مرتاحين".

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