شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

سحبت قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، بمشاركة 64 فريقا يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، إضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة (طويق وعكاظ واللواء وطبرجل).

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وستنطلق مباريات دور الـ64 في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر القادم، على أن تقام قرعة دور الـ32 في الأدوار المتقدمة في ديسمبر القادم، وجرى توزيع الفرق إلى 4 مستويات رئيسية بناء على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي.

وجاءت مواجهات دور الـ64 على النحو التالي:

عفيف يستضيف ⁧النصر،⁩ والاتحاد⁩ يواجه الرياض، وطبرجل يستضيف الشباب، والتعاون⁩ يلاقي اللواء، والأهلي يستضيف الجندل، وفريق ‏وج يواجه ⁧الفيصلي،⁩ و‏الخليج 365 يلاقي ⁧الفيحاء،⁩ والحزم⁩ يستضيف الدرع، والتقدم يواجه ⁧الاتفاق،⁩ والهلال⁩ يلاقي عرعر، والشرق يواجه ⁧الوحدة،⁩ والانتصار يستضيف ⁧الفتح⁩، ‏والحجاز يواجه ⁧ضمك،⁩ وهجر يلاقي الرائد، والقيصومة يستضيف أبها، والجبيل يواجه العدالة، والجبلين يلاقي الثقبة، والقادسية يستضيف الروضة، والعربي يواجه الباطن، ونجران يلاقي الخلود، والمجزل يستضيف طويق، والأنصار يواجه البكيرية، والصفا يلاقي الكوكب، والنهضة يستضيف الأخدود، والساحل يواجه أحد، والشعلة يلاقي الصقور، والطائي يستضيف الوشم، والجيل يواجه الأنوار، والنجوم يلاقي العروبة، والعين يستضيف السد، وجدة يواجه حطين.