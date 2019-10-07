شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفرض السرية على مراسم إجراء قرعة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، السرية على مراسم إجراء قرعة الدور التمهيدي في بطولة كأس مصر وفضل مسؤولو اتحاد الكرة اقتصار حضور القرعة على المديرين التنفيذيين للمناطق دون أن يحضرها وسائل الإعلام.

وأعرب مندوبو الأندية، عن استيائهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذي للمنطقة فقط، يقيم مسئولو اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم اليوم الإثنين قرعة كأس مصر للدور التمهيدي الأول بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية .

Advertisements

وكان مسئولو اتحاد الكرة، قد حددو شروطا خاصة لتحديد المسموح له بالتواجد فى قرعة كأس مصر للأدوار التمهيدية وهي حضور مديري الأفرع والبالغ عددهم 26 فردا وعدم تواجد مندوبي أو رؤساء الأندية خاصة أن الدور التمهيدي سيشهد مشاركة 203 أندية وبالتالي سيكون من الصعب تواجد مندوبى الأندية فى مقر اتحاد الكرة بسبب الزحام إلى جانب معرفة مسئولى الجبلاية أن هناك بعض الأندية ترغب فى الحضور للحديث عن بعض الامور الخاصة بالجمعية العمومية وهو ما تم التحفظ عليه من قبل مسئولو اتحاد الكرة لأن القرعة مخصصة لكأس مصر فقط.

من المقرر أن تكون قرعة كأس مصر اليوم، موجهه لأنها تجمع فرق القسم الرابع و الثالث ، وتم الاتفاق على أن تكون المواجهات بين الفرق القريبة من ناحية المسافات للتوفير فى التكاليف على الأندية إلى جانب ضمان تاهل أكثر من نادي عن كل محافظة.

ويشارك فى الدور التمهيدي الأول، 203 نادي من بينهم 58 نادي قسم رابع و 145 قسم ثالث، على أن يحضر مراسم القرعة من اتحاد الكرة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة.