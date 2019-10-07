شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الأهلي يجهز برنامج بدني لرفع معدل لياقة اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجهيز برنامج بدني للاعبين لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري، بسبب الأجندة الدولية، وذلك للحفاظ على معدل اللياقة البدنية.

يشار إلى أن البرنامج يشتمل على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين؛ لرفع معدل لياقتهم البدنية، وهو ما تم تنفيذه خلال مران الأمس، في إطار حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، على تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا لتحديات الفترة المقبلة.

ويشتمل البرنامج التدريبي على جانب استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وكان الأهلي قد أغلق ملف مباراة أسوان أمس وبدأ التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة الزمالك عقب انتهاء فترة توقف الدوري.