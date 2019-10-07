شكرا لقرائتكم الزمالك يضم أصغر لاعب شارك فى مباراة رسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع زياد الصحيفى لاعب الجونة السابق، عقود انضمامه لصفوف نادي الزمالك، ضمن فريق 2001 بالقلعة البيضاء، فى إطار سعي النادي الأبيض لدعم قطاع الناشئين بعناصر مميزة.



زياد الصحيفي يوقع للزمالك

وسبق لزياد الصحيفى، خطف الأضواء عام 2015 عندما شارك فى مباراة الجونة والأهلي فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر ليصبح أصغر لاعب شارك في مباراة رسمية، حيث لم يكن عمره يبلغ حينها 14 عاما، وانتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بنتيجة تاريخية وهى 13 / 0، حيث لعب الفريق الساحلى وقتها بفريق من الناشئين بعد تسريح فريقه الأول بسبب هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

زياد الصحيفى هو نجل أحمد الصحيفى مدير الكرة السابق بنادى الجونة، الذى أكد عند مشاركة نجله أمام النادي الأهلي، أن اللاعب تلقي عروض للانتقال لصفوف الأهلي وإنبي وقتها لكنه رفض ذلك لحين إنهاء نجله مرحلة الثانوية العامة وبعد 4 سنوات ينتقل لصفوف الزمالك.