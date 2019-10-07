الزمالك يضم أصغر لاعب شارك فى مباراة رسمية...

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زياد الصحيفي يوقع للزمالك
زياد الصحيفى هو نجل أحمد الصحيفى مدير الكرة السابق بنادى الجونة، الذى أكد عند مشاركة نجله أمام النادي الأهلي، أن اللاعب تلقي عروض للانتقال لصفوف الأهلي وإنبي وقتها لكنه رفض ذلك لحين إنهاء نجله مرحلة الثانوية العامة وبعد 4 سنوات ينتقل لصفوف الزمالك.
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