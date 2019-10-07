شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتجمع فى السابعة مساءا .. وحسام البدري يلغى المران الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، عدم خوض الفريق تدريبات في اليوم الأول بمعسكر أكتوبر.
وفضل حسام البدري الأكتفاء بتجمع اللاعبين في فندق الإقامة لتجنب الاجهاد خاصة أنهم خاضوا مباريات مع فرقهم الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يتجمع فى السابعة مساءا .. وحسام البدري يلغى المران الأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.