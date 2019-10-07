شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتجمع فى السابعة مساءا .. وحسام البدري يلغى المران الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على تجمع اللاعبين في تمام السابعة مساء اليوم الأثنين في مقر إقامة الفراعنة.

يشار إلى أن منتخب مصر يستعد لمواجهة بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وينطلق اليوم أول معسكر للمنتخب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

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وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، عدم خوض الفريق تدريبات في اليوم الأول بمعسكر أكتوبر.

وفضل حسام البدري الأكتفاء بتجمع اللاعبين في فندق الإقامة لتجنب الاجهاد خاصة أنهم خاضوا مباريات مع فرقهم الأيام الماضية.