شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف السر وراء تألق رمضان صبحي فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستوى متميز يقدمه رمضان صبحي صانع العاب الأهلى مع فريقه منذ انطلاق بطولة الدوري العام، حيث نجح اللاعب الملقب بالعفيجي فى إحراز 3 أهداف فى ثلاث مباريات خاضهم الفريق الأحمر هذا الموسم، بالإضافة لمساهمته فى إحراز عدد من أهداف الأخري.

المتابع لمباريات النادي الأهلى سيري بلا شك أن مستوى رمضان صبحي تطور كثيراً هذا الموسم، وأصبح اللاعب مؤثر بشكل أكبر وأكثر إفادة لناديه وكذلك للمنتخب الأولمبي الذي تواجد فى قائمته.

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مصدر داخل الجهاز الفني للأهلى كشف السر وراء تألق رمضان صبحي تحت قيادة فايلر وكذلك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، والذي اختلف تماماً عن أدائه فى حقبة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلى، مؤكداً أن تكنيك لعب الجناح الدولي أختلف هذا الموسم لأنه أصبح يميل للعب فى قلب الهجوم، حيث يبدأ اللاعب كل المباريات فى مركز الجناح الأيسر وهو مركزه الأساسي، ولكن سرعان ما ينتقل لقلب الملعب لاستغلال سرعته وانطلاقاته، ويقوم بتبادل المراكز مع زميله محمد مجدي قفشه فى الأهلى، ونفس الأمر يتكرر مع ناصر ماهر فى المنتخب الأولمبي.

ويعتمد فايلر على رمضان صبحي بشكل كبير فى انهاء الهجمات الحمراء، مستغلاً انطلاقاته ومرونته التكتيكية وقدرته الكبيرة فى استخلاص الكرة من المنافس.