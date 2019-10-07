شكرا لقرائتكم الأقصر تستعد لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للديواثلون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولفت ناصر، إلى أنه سيقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات الهامة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستويي العربى والافريقى وهى : اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى للترايثلون و اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الافريقى للترايثلون و الجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الافريقى للترايثلون.
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