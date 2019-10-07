شكرا لقرائتكم الأقصر تستعد لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للديواثلون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدينة الأقصر تستعد لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للديواثلون (جرى+ دراجات) والتي ينظمها الاتحاد المصري للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر والتي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجارى بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربى والافريقى للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية " الأوكسا "، إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للديواثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.

ولفت ناصر، إلى أنه سيقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات الهامة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستويي العربى والافريقى وهى : اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى للترايثلون و اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الافريقى للترايثلون و الجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الافريقى للترايثلون.