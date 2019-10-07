شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز مصطفى فتحى لمواجهة الأهلي فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، وضع برنامج خاص لـ مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض لتجهيزه خلال فترة توقف الدورى لمواجهة الأهلى المقبلة، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 19 من شهر أكتوبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأكد مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن مصطفى فتحى سيكون أول ظهور له فى قائمة الفريق الأبيض للمباريات بداية من مواجهة الأهلى بعد فترة طويلة من الغياب عن قائمة فريقه فى المباريات الرسمية بعدما عادوته آلام الركبة عقب مشاركته فى معسكر قبرص الذى خاضه الفريق عندما كان خالد جلال مديرا فنياً للأبيض ثم حصل مصطفى فتحى على راحة وخضع لعمليات تأهيل جديدة ثم أجرى فحوصات طبية فى ألمانيا مؤخراً كشفت تعافيه تماما من الإصابة.

وعاد مصطفى فتحى للمشاركة فى تدريبات فريق الزمالك فى الآونة الأخيرة إلا أن لياقته لم تكتمل ليشارك في المباريات الرسمية وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة ليتم تجهيزه للعودة بداية من لقاء الأهلى.