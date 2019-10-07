شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز مصطفى فتحى لمواجهة الأهلي فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن مصطفى فتحى سيكون أول ظهور له فى قائمة الفريق الأبيض للمباريات بداية من مواجهة الأهلى بعد فترة طويلة من الغياب عن قائمة فريقه فى المباريات الرسمية بعدما عادوته آلام الركبة عقب مشاركته فى معسكر قبرص الذى خاضه الفريق عندما كان خالد جلال مديرا فنياً للأبيض ثم حصل مصطفى فتحى على راحة وخضع لعمليات تأهيل جديدة ثم أجرى فحوصات طبية فى ألمانيا مؤخراً كشفت تعافيه تماما من الإصابة.
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