شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مصير ميتشو مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسؤولو الزمالك، رفضهم اتخاذ أي قرار فى الوقت الحالى بشأن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، بعد التعادل مع إف سى مصر، بهدف لمثله، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

وقرر مسؤولو الزمالك، انتظار مواجهة الأهلي، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتقييم تجربة المدرب الصربى، كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد إنه سيواصل دعمه للصربى ميتشو خلال الفترة القادمة مع إمكانية إجراء تعديل فى أضيق الحدود بجهازه المعاون.

يذكر أن الصربى ميتشو، قاد الزمالك، فى 8 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.