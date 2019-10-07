شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مصير ميتشو مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن الصربى ميتشو، قاد الزمالك، فى 8 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.
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