شكرا لقرائتكم طائرة مصر تصل إلى هيروشيما لإستكمال منافسات مونديال اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب الكرة الطائرة الأول إلى هيروشيما لإستكمال منافسات بطولة كأس العالم المقام باليابان و تستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

و خاض منتخب مصر مواجهات أستراليا و إيران و كندا والبرازيل و روسيا فى مدينة ناجانو قبل العودة إلى هيروشيما التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال .

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و نجح منتخب الطائرة فى الفوز على كلا من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا .

يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى .

و تضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من ، عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة .