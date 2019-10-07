شكرا لقرائتكم الأهلى يتفوق على مانشستر يونايتد ودورتموند في تصنيف أندية العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قفز النادي الأهلي 9 مراكز في التصنيف الصادر اليوم من موقع clubworldranking العالمي، احتل المركز الـ 39 عالمياً بدلاً من المركز الـ 48 الذي إحتله في تصنيف الاسبوع الماضي.

وتفوق النادي الأهلي على العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة، مثل بنفيكا البرتغالي وروما ولاتسيو الايطاليين ولايبزيج الألماني، ومانشستر يونايتد الانجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، كما يتصدر المارد الأحمر قائمة أندية أفريقيا في التصنيف.

وحصد الأهلي ثمار تألقه في مسابقة الدوري المصري بالموسم الحالي، بقيادة السويسري رينيه فايلر لاسيما بعد الفوز العريض الذي حققه على أسوان بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بإستاد "أسوان".

وتقدم الزمالك الذي سقط في فخ التعادل الايجابي 1/1 أمس أمام اف سي مصر، 7 مراكز في التصنيف ليحتل المركز الـ 93 عالمياً بدلاً من المركز الـ 100 الذي احتله في تصنيف الأسبوع الماضي، كما تقدم بيراميدز 5 مراكز ليحتل المركز الـ 98 عالمياً بدلاً من المركز الـ 103 لتتواجد 3 فرق مصرية في قائمة أفضل 100 ناد في العالم.

وارتقى الاسماعيلي 17 مركزاً "دفعة واحدة"، ليحتل المركز الـ 183 عالمياً بدلاً من المركز الـ 200، فيما جاء المقاولون العرب في المركز الـ 193 بدلاً من المركز الـ 209، وسار المصري على نفس النهج حيث جاء في المركز الـ 215 عالمياً بدلاً من المركز الـ 247، كذلك الاتحاد السكندري الذي قفز للمركز الـ 256 بدلاً من المركز الـ 273.