شكرا لقرائتكم فايلر يجنى ثمار تألق الأهلي في تصنيف مدربي العالم وميتشو يواصل التراجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قفز هائلة في التصنيف الصادر اليوم من موقع clubworldranking العالمي.

وتقدم فايلر 127 مركزاً "دفعة واحدة" في تصنيف مدربي العالم، بعدما قاد الاهلي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري العام هذا الموسم على حساب أسوان بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "أسوان"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وحل فايلر في المركز الـ 629 عالمياً بدلاً من المركز الـ 756، حيث تواجد المدرب السويسري في ترتيب متأخر لإنقطاعه عن العمل لفترة ليست بالقصيرة قبل أن يتولى تدريب الاهلي.

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في حين تراجع الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك للمرة الثانية على التوالى "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 199 عالمياً بدلاً من المركز الـ 196.

وحافظ ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على صدارة قائمة مدربي العالم في التصنيف، بينما ارتقى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي للمركز الثاني بدلاً من المركز الرابع الذي احتله بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، فيما حافظ مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الارجنتيني على المركز الثالث.

في ذات الصدد، حافظ عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب على صدارة قائمة المدربين المصريين في التصنيف بعدما حل في المركز الـ 194 عالمياً متقدماً مركزاً واحداً، فيما تراجع طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود "مركزين" ليحتل المركز الـ 260 عالمياً.

وارتقى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري للمركز الـ 265 عالمياً بدلاً من المركز الـ 323 عالمياً، كما قفز حسام حسن مدرب سموحة للمركز الـ 279 عالمياً بدلاً من المركز الـ 307.