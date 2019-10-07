شكرا لقرائتكم حسام البدري يرفض ضم بديل لـ عمرو السولية فى منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت الأشعة التى أجراها عمرو السولية أثبتت معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تترواح من أسبوعين لـ3 أسابيع.
وتواجد عمرو السولية فى النادى الأهلى أمس ، حيث عرض الأشعة التى أجراها على خالد محمود طبيب الفريق الأول لمعرفة حجم الإصابة التى تعرض لها ومدة الغياب عن الفريق والبرنامج التأهيلى له للتعافى من الإصابة، ليؤكد له الأخير أن مدة غيابه لن تقل عن أسبوعين.
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