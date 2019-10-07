شكرا لقرائتكم حسام البدري يرفض ضم بديل لـ عمرو السولية فى منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رفضه استدعاء بديل لعمرو السولية لاعب الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب استعدادا لودية بتسوانا. وقرر حسام البدري، الاكتفاء باللاعبين الذين تم ضمهم فى نفس مركز السولية وهم طارق حامد ومحمد الننى وحمدى فتحى. وكانت الأشعة التى أجراها عمرو السولية أثبتت معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تترواح من أسبوعين لـ3 أسابيع. Advertisements وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب المقرر انطلاقه مساء اليوم الاثنين. وتعرض السولية للإصابة بجذع فى الكاحل فى الدقيقة 80 من مباراة الأهلى أمام أسوان، وخرج من اللقاء، وحل زميله وليد أزارو بدلًا منه. وتواجد عمرو السولية فى النادى الأهلى أمس ، حيث عرض الأشعة التى أجراها على خالد محمود طبيب الفريق الأول لمعرفة حجم الإصابة التى تعرض لها ومدة الغياب عن الفريق والبرنامج التأهيلى له للتعافى من الإصابة، ليؤكد له الأخير أن مدة غيابه لن تقل عن أسبوعين.

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