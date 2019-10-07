شكرا لقرائتكم 13 لاعبا يغيبون عن تدريبات الأهلي .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية يغيب عن تدريبات النادي الأهلي 13 لاعب ، حيث يشارك 6 منهم مع المنتخب الأول، و4 مع المنتخب الأولمبي، خلال معسكر المنتخب الأول الذي ينطلق اليوم مع بداية فترة الأجندة الدولية، واستعداد المنتخب الأولمبي للبطولة الإفريقية، بالإضافة للثلاثي الأجنبي الدولي.

يشار إلى أن المنتخب الأول يضم 7 لاعبين من الأهلى وهم عمرو السولية، محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، ، فيما يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفي شوبير وعمار حمدي، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول.

ومنح الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة نهاية الأسبوع الجاري لالتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الزمالك التي تقام عقب انتهاء فترة توقف الدوري في الوقت الحالي، وأدى الأهلي مرانه أمس عقب الانتهاء من مباراة أسوان التي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، واشتمل مران الفريق على جانب استشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد بالإضافة إلى مران بدني خفيف.