مرتضى منصور يهدد: هشتري «نص» لاعيبة الأهلي لو تعاقدوا مع «كهربا»

الموجز

واصل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، انتقاده للاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، كما أشاد في الوقت ذاته بالمدير الفني الجديد للمنتخب الوطني حسام البدري.

وقال منصور، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية اليوم على هامش جلسته مع حارس مرمى الفريق الأول محمود جنش، إن الزمالك فضل جنش على كهربا، مضيفاً أن لاعب الزمالك السابق يقوم بتوجيه السباب للنادي، مشيراً إلى أن عاتب جنش على التقاط صورة معه.

وأضاف منصور: "لو كهربا راجل يروح الأهلي"، واستطرد: "لو كهربا انتقل إلى الأهلي فهذا يعني أنهم قاموا بالحصول على لاعب لديه تعاقد لمدة 3 سنوات مع الزمالك".

وأكد رئيس الزمالك: "لو كهربا راح الأهلي هشتري نص لاعيبته"، مضيفاً: "إذا كان هناك لاعب في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم على سبيل المثال، سأدفع له 40 مليونا".

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وكان كهربا قد رحل عن صفوف نادي الزمالك وانتقل لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي. وأكد مرتضى منصور أن اللاعب ليس له الحق فيما فعله لأنه مرتبط بعقد مع النادي، وهو ما نفاه "كهربا" مؤكداً أنه لا يوجد عقد يربطه بنادي الزمالك وبالتالي قراره سليم.

وأضاف منصور: "أتمنى التوفيق للاعبي الزمالك المتواجدين في المنتخب خلال الفترة المقبلة، كما أتمنى التوفيق لحسام البدري وجهازه المعاون بالكامل، مجموعة رائعة، الأمر ليس أهلي وزمالك، هم مجموعة سبق أن حققوا إنجازات لمنتخب مصر".

وكان اتحاد الكرة المصري قد تعاقد مؤخراً مع حسام البدري لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

ويضم جهاز البدري المعاون كل من: أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض وأيمن طاهر ومحمد بركات.