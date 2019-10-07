ليفربول يكشف عن حجم إصابة محمد صلاح.. وقد يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في «البريميرليج»

الموجز

أجرى النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أكد الصحفي المعني بأخبار نادي ليفربول، جايمس بيارسي، أن الفحوصات الطبية لمحمد صلاح مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأوضح جايمس أن الأشعة التي أجراها الفرعون المصري لم تظهر أي خطورة وبأنه يعاني من التواء في الكاحل.

وأضاف أن أطباء النادي يعتقدون أنه من المبكر الحديث حول لحاق صلاح بمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري المقرر إقامتها في الـ 20 أكتوبر الحالي أم لا.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أطباء نادي ليفربول متفائلين بإمكانية عودة الدولي المصري خلال أسبوعين.

من جانبها، أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الفحوصات الطبية كشفت أن صلاح لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.

وكان صلاح قد أصيب خلال مباراة فريقه مع ليستر سيتي السبت الماضي، ليغادر أرض الملعب قبل نهاية اللقاء بدقائق الذي انتهى بفوز فريقه ليفربول 2-1.

وأعرب المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب عن غضبه من تدخل حمزة تشودري القوي مع صلاح، في حين توجه نادي ليسترسيتي ببلاغ إلى الشرطة لحماية حمزة من الإهانات العنصرية التي تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري قد أعلن عن قائمة اللاعبين الذي سيتواجدون في معسكر الفريق استعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا ودياً، والتي لم تتضمن محمد صلاح، حيث فضل البدري إراحته.