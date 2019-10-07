شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض حضور مندوبى الأندية قرعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، فرض السرية على مراسم إجراء قرعة الدور التمهيدى فى بطولة كأس مصر وفضل مسؤولو اتحاد الكرة اقتصار حضور القرعة على المديرين التنفيذيين للمناطق دون أن يحضرها وسائل الإعلام.

وأبدى مندوبو الأندية استياءهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذى للمنطقة فقط، ويقيم مسئولو اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم اليوم الإثنين قرعة كأس مصر للدور التمهيدى الأول بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية .

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وحدد مسئولو اتحاد الكرة شروطا خاصة لتحديد المسموح له بالتواجد فى قرعة كأس مصر للأدوار التمهيدية وهى حضور مديرى الأفرع والبالغ عددهم 26 فردا وعدم تواجد مندوبى أو رؤساء الأندية، خاصة أن الدور التمهيدى سيشهد مشاركة 203 أندية ، وبالتالى سيكون من الصعب تواجد مندوبى الأندية فى مقر اتحاد الكرة بسبب الزحام إلى جانب معرفة مسئولى الجبلاية أن هناك بعض الأندية ترغب فى الحضور للحديث عن بعض الامور الخاصة بالجمعية العمومية وهو ما تم التحفظ عليه من قبل مسئولو اتحاد الكرة لأن القرعة مخصصة لكأس مصر فقط.

ومن المقرر أن تكون قرعة كأس مصر اليوم، موجهة لأنها تجمع فرق القسم الرابع و الثالث ، وتم الاتفاق على أن تكون المواجهات بين الفرق القريبة من ناحية المسافات للتوفير فى التكاليف على الأندية إلى جانب ضمان تأهل أكثر من نادى عن كل محافظة.

ويشارك فى الدور التمهيدى الأول، 203 نادى من بينهم 58 نادى قسم رابع و 145 قسم ثالث، على أن يحضر مراسم القرعة من اتحاد الكرة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة.