شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير "ميتشو" فى الزمالك بعد نقطة إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسؤولو الزمالك، اتخاذ أي قرار فى الوقت الحالى بشأن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، بعد التعادل مع إف سى مصر، بهدف لمثله، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

وفضل مسؤولو الزمالك، انتظار مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتقييم تجربة المدرب الصربى، حيث أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سيواصل دعمه للصربى ميتشو خلال الفترة القادمة مع إمكانية إجراء تعديل فى أضيق الحدود بجهازه المعاون.

وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 8 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.