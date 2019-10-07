شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتجمع 7 مساء بمقر الإقامة.. وحسام البدى يلغى المران الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تجمع اللاعبين في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين في مقر إقامة الفراعنة. ويستعد المنتخب لمواجهة بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء. Advertisements وينطلق اليوم أول معسكر للمنتخب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفراعنة. وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر ، عدم خوض الفريق تدريبات في اليوم الأول بمعسكر أكتوبر، حيث فضل البدري الاكتفاء بتجمع اللاعبين في فندق الإقامة لتجنب الاجهاد خاصة أنهم خاضوا مباريات مع فرقهم الأيام الماضية.

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