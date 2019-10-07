شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يتفوق على مانشستر يونايتد ودورتموند في التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز النادي الأهلي عدة مراكز في التصنيف الصادر اليوم من موقع clubworldranking العالمي، ليحسن من التصنيف الذي احتله في تصنيف الأسبوع الماضي.

وتفوق النادي الأهلي على العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة، مثل بنفيكا البرتغالي وروما ولاتسيو الإيطاليين ولايبزيج الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، كما يتصدر المارد الأحمر قائمة أندية أفريقيا في التصنيف.

Advertisements

وحصد الأهلي ثمار تألقه في مسابقة الدوري المصري بالموسم الحالي، بقيادة السويسري رينيه فايلر لاسيما بعد الفوز العريض الذي حققه على أسوان بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بإستاد "أسوان".

ورغم سقوط الزمالك في فخ التعادل الايجابي 1/1 أمس أمام اف سي مصر، لكنه تقدم فى التصنيف العالمي للأندية الذى شهد وجود كذلك بيراميدز والاسماعيلي والمقاولون العرب والمصري والاتحاد السكندري .