شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا بدنيا لاعبيه خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري، بسبب الأجندة الدولية، وذلك للحفاظ على معدل اللياقة البدنية.
ويشتمل البرنامج على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين؛ لرفع معدل لياقتهم البدنية، وهو ما تم تنفيذه خلال مران الأمس، في إطار حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، على تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا لتحديات الفترة المقبلة.
كما يشتمل البرنامج التدريبي على جانب استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وكان الأهلي قد أغلق ملف مباراة أسوان أمس وبدأ التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة الزمالك عقب انتهاء فترة توقف الدوري.
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