سوبر كورة.. يكشف سيناريوهات أزمة الزمالك وجينيراسيون والحل الصعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق نادي الزمالك قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي التي كان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضي على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تحسم لجنة المسابقات بـ "الكاف" في الاجتماع المحدد له غداً الثلاثاء أزمة المباراة، وسط العديد من السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة.
ويكشف سوبر كورة عن السيناريوهات المطروحة لإنهاء أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال قبل ساعات قليلة من إصدار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم القرار بشكل رسمي وغلق الستار على هذه الأزمة.
ويستعد الاتحاد الأفريقى لإجراء قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، وحتى الآن لم يحسم المتأهل من ناديي الزمالك وجينيراسيون السنغالي.
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