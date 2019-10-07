شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض تدريباته فى غياب 13 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عن تدريبات النادى الأهلى 13 لاعبا بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، حيث يشارك 6 منهم مع المنتخب الأول، و4 مع المنتخب الأولمبي، خلال معسكر المنتخب الأول الذى ينطلق اليوم مع بداية فترة الأجندة الدولية، واستعداد المنتخب الأولمبى للبطولة الإفريقية، بالإضافة للثلاثى الأجنبى الدولي.

ويضم المنتخب الأول 7 لاعبين من الأهلى وهم عمرو السولية، محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدى فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة، ، فيما يضم المنتخب الأولمبى الرباعى رمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى شوبير وعمار حمدي، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولى جيرالدو والمالى اليوم ديانج والتونسى على معلول.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على منح اللاعبين راحة نهاية الأسبوع الجارى لالتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الزمالك التى تقام عقب انتهاء فترة توقف الدورى فى الوقت الحالي، وأدى الأهلى مرانه أمس عقب الانتهاء من مباراة أسوان التى أقيمت يوم السبت الماضى وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، واشتمل مران الفريق على جانب استشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد بالإضافة إلى مران بدنى خفيف.