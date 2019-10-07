شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي X نور الطيب..منافسات المصريين في أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الاثنين منافسات دورالـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستمرعلى مداراليوم وغداً، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 أكتوبروحتى الثاني عشرمن نفس الشهر.

وكان 13 لاعب ولاعبة مصرية نجحوا في حجز مقاعدهم في هذا الدور من 26 لاعب ولاعبة مثلوا مصر مع انطلاق المنافسات.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هي ثاني البطولات البلاتينية في الموسم الجاري بعد بطولة سان فرانسيسكو وأحد أكبر ثماني بطولات في اللعبة حيث تقدرقيمة جوايزها المادية 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

ويحمل الثنائي المصري رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وجاءت مباريات دور الـ 16 كالتالي:

رنيم الوليلي X يثرب عادل

روان العربي X جويل كينج

هانيا الحمامي X نور الطيب

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نوران جوهر X سلمى هاني

وفي منافسات الرجال:

علي فرج X أدريان والر

كريم عبد الجواد X جورج مارش

طارق مؤمن X رفائيل كاندرا

زاهد سالم X سيمون روزنر

مازن هشام X بول كول

محمد الشوربجي X كاميل جرايسون