بالفيديو.. قائد الأهلي الأسبق يروي قصة حصوله على قميص ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف أحمد السيد قائد ومدافع الأهلي الأسبق، كواليس حصوله على قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بمباراة مئوية القلعة الحمراء التي أقيمت في عام 2007.

الأهلي أقام احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسه في عام 2007، وخاض مباراة أمام برشلونة، وخسرها الفريق في ذلك الوقت برباعية نظيفة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" "في مباراة المئوية بين الأهلي وبرشلونة في 2007، ليونيل ميسي كان يجلس على مقاعد البدلاء وقتها ولم يشارك منذ بداية المباراة".

وتابع "في المحاضرة، عندما أعلن مانويل جوزيه تشكيل المباراة، لم يذكرني عندما تناول أسماء ثلاثي قلب الدفاع، أشرك عماد النحاس ووائل جمعة وشادي محمد، انتابني حالة من الحزن لثواني".

وأكمل "بعد ذلك قال جوزيه أن المدافع الأيسر هو أحمد السيد، اندهشت، والجميع تساءل عن السبب، جوزيه قال أن هذا من أجل مراقبة ليونيل ميسي".

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وأضاف "المباراة استعراضية ونحن نعلم قوة برشلونة جيدا، كنا نريد تقديم أداء جيد، دائما جوزيه في بعض المباريات يضعني في مركز المدافع الأيسر، نوع من أنواع الثقة".

واستمر "شاركت منذ بداية المباراة لكن ميسي كان يجلس على مقاعد البدلاء، شارك في الشوط الثاني، لكن بعدها بدقائق خرجت من الملعب، لكن أخبرته بأنني من عشاقه وأريد قميصه".

وصرح "بعد نهاية المباراة، ذهبت له مسرعا من أجل الحصول على قميصه، وهو رفض أن يمنح القميص لأي لاعب أخر بسبب وعده لي، قيمص رقم 19، القميص رقم 10 كان يلعب به رونالدينيو".

واختتم "أيضا في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، وجدت كارلوس بويول مدافع برشلونة، اخبرته بأنني أحبه لكونه لاعبي المفضل والجميع كان يشبهني به، فحصلت على قميصه أيضا".