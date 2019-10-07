راحة سلبية ومباراة ودية.. برنامج خاص للاعبي الأهلي قبل تحضيرات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على منح اللاعبين راحة في نهاية الأسبوع الجاري؛ لالتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الزمالك التي تقام عقب انتهاء فترة توقف الدوري في الوقت الحالي.

كما قرر فايلر خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل، لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف الدوري، على أن يحدد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

وعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون أمس لتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، كما جهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري للحفاظ على معدل اللياقة البدنية.

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ومن المقرر أن يشتمل البرنامج على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين؛ لرفع معدل لياقتهم البدنية، في إطار حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، على تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا لتحديات الفترة المقبلة.

كما يشتمل البرنامج التدريبي على جانب استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري العام برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات على سموحة والإنتاج الحربي، وأسوان، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين معنويا وفنيا للمرحلة المقبلة.