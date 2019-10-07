4 لاعبين مصريين ضمن الأفضل بكأس العالم للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أسفرت أول خمس جولات في كأس العالم للكرة الطائرة المقامة باليابان عن تواجد المنتخب المصري في المركز السادس، بعد خوضه خمس مباريات، حقق الفوز في مباراتين أمام استراليا وايران، قبل أن يخسر في 3 جولات متتالية أمام البرازيل، وكندا، وروسيا.

ويتبقى للمنتخب المصري 6 لقاءات، أمام إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين، قبل أن يختتم مبارياته في البطولة بمواجهة الولايات المتحدة.

ويتواجد 4 لاعبين مصريين في قوائم الأفضل خلال كأس العالم بعد مرور خمس جولات من البطولة المقامة باليابان.

الأكثر نقاطاً

يتواجد الثنائي المصري أحمد صلاح وأحمد سعيد ضمن أكثر 5 لاعبين مسجلين للنقاط في البطولة حتى الآن برصيد 74 نقطة لكلا منهما.

ويحتل أحمد صلاح المركز الرابع في القائمة بفضل الإرسالات الساحقة، ولديه 8 إرسالات، و4 نقاط من حائط الصد ، و62 نقطة من الهجوم.

بينما يتواجد أحمد سعيد في المركز الخامس بنفس رصيد زميله صلاح بـ74 نقطة، حيث أحرز 65 نقطة من الهجوم، بالإضافة لحصوله على 5 نقاط من حائط الصد، ولديه 4 إرسالات ساحقة.

أفضل الضاربين

يحتل أحمد صلاح نجم منتخب مصر المركز الثامن في قائمة أفضل الضاربين برصيد 62 نقطة، بنسبة نجاح تصل لـ50.82%.

بينما يحتل زميله أحمد سعيد المركز التاسع برصيد 65 نقطة، لكن نسبة نجاحه تصل إلى 50.53%.

حائط الصد

يتواجد محمد عادل في المركز التاسع ضمن قائمة أفضل حوائط الصد في البطولة، برصيد 11 نقطة.

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حيث حصل عادل على 11 نقطة من حائط الصد بالإضافة إلى نجاحه في إسترجاع الكرة برصيد 27 مرة، بينما وقع في الخطأ 17 مرة، وتصل نسبة نجاحه إلى 0.52 لكل شوط.

الإرسالات الساحقة

يحتل أحمد صلاح المركز الثامن في قائمة أفضل لمُرسِلين في البطولة، برصيد 8 ارسالات ساحقة بمعدل نجاح 0.38 لكل شوط.

أفضل المعدين

يتواجد عبد الله عبد السلام معد المنتخب المصري، ضمن قائمة أفضل 10 معدين بالبطولة، حيث يحتل عبد السلام المركز السادس.

بدون أية أخطاء.. أعد عبد الله عبد السلام 120 كرة، أدت إلى نقطة بمعدل 5.71 لكل شوط.

أفضل استقبال

يواصل أحمد سعيد تألقه ويتواجد في المركز العاشر ضمن قائمة أفضل المستقبلين خلال كأس العالم.

واستقبل أحمد سعيد الكرة 66 مرة بنجاح، ووقع في الخطأ 7 مرات، وبلغت نسبة نجاحه 53.15%.