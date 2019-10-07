للمرة الثالثة.. الأقصر تستضيف البطولة العربية والأفريقية للديواثلون

تستعد الأقصر لاستضافة البطولة العربية والافريقية للديواثلون (جرى+ دراجات) والتي ينظمها الاتحاد المصري للترايثلون برئاسة اللواء احمد ناصر والتي ستقام خلال الفترة من 9-12 اكتوبر الجارى بمحافظة الأقصر تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار/مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أشار اللواء أحمد ناصر رئيس

الاتحاد المصري والعربى والافريقى للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الافريقية إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للديواثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.

أضاف ناصر أنه سيقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات الهامة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستويي العربى والافريقى وهى : اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى للترايثلون و اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الافريقة للترايثلون و الجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الافريقى للترايثلون.