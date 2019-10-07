مدرب الأهلي يمنح اللاعبين راحة نهاية الأسبوع الجاري

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، استقر على منح اللاعبين راحة نهاية الأسبوع الجاري؛ لالتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الزمالك، التي تقام عقب انتهاء فترة توقف الدوريفي الوقت الحالي.
يغيب عن تدريبات الأهلي 10 لاعبين، بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، حيث يشارك 6 منهم مع المنتخب الأول، و4 مع المنتخب الأولمبي، خلال معسكر المنتخب الأول، الذيينطلق اليوم مع بداية فترة الأجندة الدولية، واستعداد المنتخب الأولمبي للبطولة الأفريقية.
أدى الأهلي مرانه أمس عقب الانتهاء من مباراة أسوان التي أقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، واشتمل مران الفريق على جانب استشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد، إضافة إلى مران بدني خفيف.
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