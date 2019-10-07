إيهاب جلال يستغل فترة التوقف لعلاج أخطاء المصري قبل مواجهة المقاصة

ينتظم لاعبو النادى المصرى، غدا الثلاثاء، فى التدريبات اليومية على ملعب الفريق ببورسعيد وذلك بعد الراحة السلبية التى منحها إيهاب جلال المدير الفنى للاعبين بعد الهزيمة أمام الإتحاد السكندرى بهدف نظيف .

ويسعى "جلال" لعلاج الأخطاء التى وقعت فى المباراة وعدم تكرارها والتى ظهرت واضحة فى منطقة خط الظهر وحراسة المرمى وهى أكثر المناطق التى تسبب إزعاجا مستمرا للجهاز الفنى وقلقا لدى جماهير وعشاق النادى المصرى .

من جانبه، أكد إيهاب جلال أن الهزيمة من الإتحاد السكندرى كان سببها الرئيسى هو الإصابات التى وقعت للاعبين وأضطررت لإجراء تغيرات إجبارية وأيضا يرجع لإرهاق اللاعبين وتحملهم عبأ تدريبيا زائدا بعد تتابع المباريات ما بين الكونفيدرالية الأفريقية والدورى المحلى وهذا بالتأكيد أثر على الأداء والقوى البدنية ، وسوف تكون الفترة القادمة هى علاج

الأخطاء وأيضا علاج المصابين قبل مواجهة مصر المقاصة فى المباراة التى نواجه فيها مصر المقاصة الذى يعانى أيضا من هزيمتين فى بداية الدورى ، ويجري الثنائي محمود وادي وإسلام عطية لاعبي الفريق عددا من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها الثنائي حيث تبين من الفحص المبدئي الذي أجراه الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق أنها شد في العضلة الخلفية للمهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي وشد في العضلة الأمامية لإسلام عطية وستتحدد طبيعة البرنامج العلاجي والتأهيلي للثنائي على حسب درجة الشد لكلا اللاعبين .

من جانب آخر يغيب عن التدريبات كل من كريم العراقى المنضم لمعسكر المنتخب الأولمبى

المقام بالقاهرة استعداداً لمباراتي المنتخب الوديتين واللتين تجمعهم بمنتخب جنوب أفريقيا والمقرر إقامتهما في الحادي عشر والثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري ، كما تلقت إدارة النادى خطاباً رسمياً من الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها بإختيار محمود وادي مهاجم الفريق للإنضمام للمعسكر المغلق لمنتخب فلسطين والذي يقام بفلسطين خلال الفترة من السادس وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري والذي يتخلله خوض منتخب فلسطين لمباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا والتي تجمعه بمنتخب المملكة العربية السعودية والمقرر إقامتها على ملعب فيصل الحسيني في الخامس عشر من أكتوبر الجاري .

يذكر أن إدارة النادي المصري تلقت خطاباً رسمياً أيضا من الإتحاد الليبي لكرة القدم يخطرها بإختيار مهاجم الفريق مفتاح طقطق للإنضمام للمعسكر المغلق لمنتخب ليبيا الوطني والذي يُقام بالمملكة المغربية خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى السادس عشر من الشهر وذلك في إطار استعدادات المنتخب الليبي للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.