اليوم.. انطلاق الدورة المجمعة الثانية بدوري المرتبط سيدات لكرة السلة

تنطلق اليوم الاثنين العديد من مباريات السلة في افتتاح الدورة المجمعة الثانية ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للسيدات . تكون أبرز لقاءات اليوم في المجموعة الأولى.. يلتقي الأهلي وفريق المعادي ، وتقام المباراة الساعة الخامسة مساء على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة. بمقر النادي بالجزيرة. بينما يواجه الزهور نظيره الصيد في تمام الساعة السابعة مساءً. وفي المجموعة الثانية.. يواجه جزيرة الورد نظيره نظيره سبورتنج في تمام الساعة الثانية عصرًا. بينما يلتقي البنك الأهلي بنظيره Advertisements الجزيره في تمام الساعة الثانية عصرًا. الجزيره في تمام الساعة الثانية عصرًا. وفي المجموعة الثالثة.. يلتقي الترام بنظيره سموحة في تمام الساعة الرابعة مساءً . بينما يواجه الأولمبي نظيره مصر للتأمين في تمام الساعة السادسة مساءً. وفي المجموعة الرابعة.. يواجه 6 أكتوبر نظيره هليوبوليس في تمام الساعة الرابعة مساءً بينما يلتقي الزمالك بنظيره الشمس في تمام الساعة السادسة مساءً .

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