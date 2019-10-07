قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عدم خوض الفريق القومي تدريبات في يومه الأول بمعسكر أكتوبر. تدريبات في يومه الأول بمعسكر أكتوبر. فضل البدري الاكتفاء بتجمع اللاعبين في فندق الإقامة لتجنب الإجهاد خاصة أنهم خاضوا مباريات مع فرقهم الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يرفض إجراء تدريبات للاعبي المنتخب اليوم خوفًا من الإجهاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.