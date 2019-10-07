اتحاد الكرة يرفض حضور مندوبي الأندية قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر

فرض مسئولو اتحاد الكرة، السرية على مراسم إجراء قرعة الدور التمهيدي في بطولة كأس مصر. واشترط مسئولو اتحاد الكرة أن يحضر القرعة المديرون التنفيذيون للمناطق فقط، دون أن يحضرها وسائل الإعلام. أعرب مندوبو الأندية عن استيائهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذي للمنطقة فقط.

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