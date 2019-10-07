منتخب مصر يتجمع في السابعة مساء اليوم

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تجمع اللاعبين في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين في مقر إقامة الفراعنة. في مقر إقامة الفراعنة. يستعد المنتخب لمواجهة بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء. أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء. وينطلق اليوم أول معسكر للمنتخب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفريق القومي.

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