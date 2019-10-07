منتخب مصر يتجمع في السابعة مساء اليوم

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تجمع اللاعبين في تمام السابعة مساء اليوم الاثنينفي مقر إقامة الفراعنة.
يستعد المنتخب لمواجهة بتسوانا وديا يوم 14أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.
وينطلق اليوم أول معسكر للمنتخب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفريق القومي.
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